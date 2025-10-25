Qui Napoli: piove sul bagnato. Conte non parla, ma perde Meret e non recupera Hojlund

Il momento del Napoli è delicato. Dopo la pesante sconfitta in Champions League con il PSV Eindhoven, Antonio Conte ha scelto di chiudere il gruppo a Castel Volturno per un confronto diretto, breve ma intenso, con tutta la squadra campione d'Italia. A livello comunicativo, invece, il tecnico salentino - non è certo la prima volta - ha evitato l'appuntamento in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter.

Piove sul bagnato. La giornata appena conclusa ha comunque portato solo cattive notizie. Rasmus Hojlund, fermo da giorni per un affaticamento muscolare, non sarà a disposizione con i nerazzurrihttps://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/napoli-non-arriva-la-buona-notizia-per-conte-hojlund-salta-anche-il-big-match-con-l-inter-2160490>. Alla sua assenza si aggiunge quella del portiere Alex Meret, infortunatosi al piede destro nell’allenamento di rifinitura: gli esami hanno evidenziato la frattura del secondo metatarso e uno stop di circa un mese. Per Conte è un doppio colpo tutto da gestire, considerato che gli mancano elementi centrali come il lungodegente Lukaku, Rrahmani e Lobotka.

Sono soprattutto le difficoltà in attacco, senza il danese, a essere evidenti: senza Hojlund, il Napoli ha perso profondità e gol. L’unico recente del reparto avanzato porta la firma di Lorenzo Lucca, che non si è ancora inserito alla perfezione nei meccanismi offensivi degli azzurri. Non è da escludere che Conte vari soluzioni alternative, incluso un eventuale impiego di Kevin De Bruyne come falso nove.