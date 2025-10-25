Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 01:00
Niccolò Righi

IL GENOA PRONTO A BLINDARE EKHATOR. JUVE, COME DS SPUNTA SPORS. NICO PAZ SEMPRE NEL MIRINO DELL'INTER.

E' uno dei tanti gioiellini che il settore giovanile del Genoa scopre ogni anno. Jeff Ekhator è freschezza e qualità ma anche personalità da vendere. Non è da tutti presentarsi al "Maradona", nello stadio intitolato al più grande fra i grandi, e portare in vantaggio la sua squadra con un colpo di tacco. Attaccante del Genoa classe 2006, nato nel capoluogo ligure, ha effettuato tutta la trafila all'interno della Cantera rossoblù fino al debutto con i più grandi nella passata stagione. E ora con la squadra di mister Vieira ha dimostrato di ricoprire anche il ruolo di centravanti. Il momento è certamente positivo. Oltre alla rete al team allenato da Antonio Conte va aggiunto anche quello realizzato con l'Under 21, insieme al suo compagno di squadra al Grifone Seydou Fini. L'attaccante azzurro però sa che solo lavorando bene in allenamento il tecnico francese, che non si è mai tirato indietro quando si trattava di far giocare i giovani, gli darà lo spazio meritato. E il club ha dimostrato di voler puntare molto sul ragazzo che ha un contratto in scadenza a giugno del 2029. L'intenzione del club è quella di estendere di un anno il termine del rapporto arrivando al 2030. Per continuare a crescere e migliorare insieme.

La Juve ha la necessità di trovare un uomo che si possa occupare del prossimo mercato, quello di gennaio, dopo due flop consecutivi nelle sessioni estive. Il Genoa, però, non ha alcuna intenzione di liberare Ottolini prima della scadenza del suo contratto, prevista per giugno 2026. A maggior ragione adesso, in una fase in cui i rossoblù navigano in zona retrocessione. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione svizzera di Sky Sport, una pista alternativa porta a Johannes Spors, anche lui però in una situazione molto simile a quella del collega italiano: è sotto contratto col Southampton, quest’anno costretto a sgomitare in Championship dopo la retrocessione della passata stagione. Spors ha svolto un primo colloquio con gli head hunters che hanno ricevuto l’incarico dalla Juve, ma non sarà l’unico. Anche perché Ottolini, in questo momento, è una pista complicata.

Nico Paz continua a essere un obiettivo dell'Inter. Perché se è vero che un anno fa Javier Zanetti era pronto a fare carte false per averlo, con 35 milioni che ora sembrano davvero troppo pochi per averlo. Così potrebbero essere pronti 58 milioni, come riporta TyCSports, uno dei portali argentini più conosciuti, sebbene ci sia una ricompra da parte del Real Madrid per il prossimo giugno da 10 milioni, cifra decisamente bassa e che potrebbe essere rinegoziata già a partire dalla finestra invernale.

Son Heung-Min è uno dei nomi accostati al Milan nelle ultime settimane. Il sudcoreano ha lasciato quest'estate il Tottenham dopo 10 anni, scegliendo di approdare negli Stati Uniti e vestire la maglia del Los Angeles FC. L'idea è quella di fare una operazione "alla Beckham". L'inglese infatti ha vestito la maglia rossonera nel 2009 e nel 2010 e in entrambe le occasioni da gennaio a giugno, approfittando della pausa fino a marzo della MLS. Per saperne di più la redazione di MilanNews.it ha contattato Oh Hyeon-gyu, attaccante del Genk e compagno di nazionale di Son. Oh, si è parlato molto di un probabile prestito di Son Heung-Min al Milan. Conoscendolo e frequentandolo in nazionale, confermi questi rumours?
"Confermo, ma starà a lui decidere. Tutto è possibile".

ZIYECH VA AL CASABLANCA. BENITEZ E' IL NUOVO TECNICO DEL PANATHINAIKOS

Dopo anni trascorsi nei principali campionati europei, Hakim Ziyech torna finalmente nella sua terra natale. Il Wydad Casablanca, uno dei club più prestigiosi del Marocco, ha annunciato l’arrivo dell’ex stella del Chelsea a parametro zero, accendendo l’entusiasmo dei tifosi.

Il Panathinaikos ha annunciato con grande entusiasmo l’ingaggio di Rafa Benítez, uno dei tecnici più vincenti e rispettati del calcio mondiale, definito "il miglior allenatore mai arrivato in Grecia". Con una carriera costellata di successi, tra cui una Champions League, due UEFA Cup/Europa League e un Mondiale per club, Benítez porta al club del Trifoglio un’esperienza unica e un curriculum straordinario.

Un nuovo talento pronto a sbarcare in Europa. Agustin Meny, centrocampista classe 2008 brilla nelle giovanili del Nacional e ha attirato l’attenzione di alcuni club europei. Meny, considerato tra i principali prospetti sudamericani da monitorare, è nei radar di Nizza, Rio Ave e Vitoria Guimaraes. Primi contatti tra le parti. Il calciatore, all’occorrenza impiegabile anche in difesa, fa parte delle selezioni giovanili dell’Uruguay e potrebbe attirare a breve anche l’attenzione di alcuni club italiani che potrebbero affondare il colpo. Intanto dal Portogallo e dalla Francia si alza il pressing

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?... Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"... Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia... Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione... Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori" Live TMWMilan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Da portiere a portiere, Copparoni incorona Caprile: "Nel suo futuro vedo Milan e... Da portiere a portiere, Copparoni incorona Caprile: "Nel suo futuro vedo Milan e Nazionale"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'8^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'8^ giornata di campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
