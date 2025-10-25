Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi a uscirne bene"

Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da da mn24.it

“Non mi fa piacere essere qui ma è giusto che qualcuno della società sia presente. Quello che è successo in settimana non ci fa piacere, ora dobbiamo essere bravi a uscirne bene. Cerchiamo di non strumentalizzare la cosa e non alimentare una gogna mediatica verso Castellammare e la squadra. Le difficoltà quotidiane le abbiamo sempre avute e questo non sarà un alibi.

Qui lavoriamo sia con la testa che con il cuore, Castellammare è un posto per bene, pieno di brava gente e dove si può lavorare e fare calcio. Spero che domenica ci sia un bel seguito perché serve in questo momento. Sono sicuro che l’attenzione che si sta avendo verso la Juve Stabia ci sarà anche verso altri club. Il mister e la squadra devono pensare solo al campo e al bene della Juve Stabia.”