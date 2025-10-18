All'Inter U23 il derby con l'Alcione Milano, Vecchi: "Prestazione ottima in tutte e due le fasi"

Dopo il successo contro l'Alcione Milano, il tecnico dell'Inter U23 Stefano Vecchi ha commentato in conferenza: "La prestazione è stata ottima in tutte e due le fasi, sia in attacco che in difesa - riporta Fcinternews.it -. Nel primo tempo abbiamo sicuramente fatto meglio che nel secondo, anche se siamo stati bravi a ripartire e per pochi centimetri di fuorigioco non siamo riusciti a chiuderla. Nonostante la pressione avversaria, abbiamo concesso pochissimo, non ho ancora rivisto il gol ma non mi sono accorto di come è passato il pallone.

Siamo molto contenti, anche perchè la ripresa dopo la sosta nazionali non è mai facile. Come ho detto prima della sosta ai ragazzi, dobbiamo imparare il più possibile, anche in nazionale, dove ho detto ai singoli giocatori di farsi valere. L'esperienza acquisita, anche in altri contesti, deve essere poi messa a disposizione della squadra.

Il fattore derby? Più che sentirla, abbiamo fatto una battuta, sul fatto che fossimo finiti sul giornale. Scherzi a parte, fa sicuramente piacere. Fa piacere perchè sono due realtà di Milano, l'Inter da sempre, l'Alcione è sempre stata attiva nel settore giovanile e vedere un'altra squadra di Milano, di livello importante in Serie C, è importante. Oggi oltre a essere un derby era una prova da non sottovalutare, contro una squadra che era davanti a noi in classifica. Si trattava di un confronto per valutare il nostro percorso".