Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"

“Per quello che si è visto nelle prime otto gare, posso dire che il gruppo lavora bene. Sta facendo dei passi avanti ed è formativo poterci confrontare con squadre di C”. Il tecnico dell’Inter U23 Stefano Vecchi dalle colonne dell’edizione milanese del Corriere della Sera parla così dei suoi primi mesi di questa nuova avventura sottolineando l’importanza delle seconde squadre: “Già anni fa dicevo che erano uno step fondamentale per la crescita dei ragazzi. Permettono ad altri giocatori di continuare la formazione nel proprio club ed è un vantaggio perché c’è tempo per aspettarli e valorizzarli. In altre realtà non è sempre così”.

“La base sulla quale partire era formare una squadra competitiva, che senza patemi ci permettesse di restare in C. All’interno di tutto questo anche valorizzare il più possibile i giovani che escono dal nostro vivaio. - prosegue Vecchi soffermandosi sull’obiettivo della formazione nerazzurra - Nel nostro undici titolare mediamente abbiamo 5-6 ragazzi che l’anno scorso facevano la Primavera. Poi ne entrano sempre 2-3: quindi, siamo a otto-nove che stanno facendo un campionato competitivo come questo”.

Vecchi però non si sbilancia sui giocatori pronto per il salto spiegando che bisogna valutarli nell’arco dell’intera stagione e non dopo pochi mesi per cui solo più avanti si avranno le idee più chiare su chi potrebbe in futuro aiutare la formazione principale allenata da Chivu o andare a rinforzare qualche club di Serie A.