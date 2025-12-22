Dalla Turchia: il tecnico del Besiktas chiede Carlos Augusto, l'Inter fissa il prezzo

L'allenatore del Besiktas, Sergen Yalcin, ha parlato. Tornato al trionfo contro il Rizespor dopo 4 partite, il club bianconero ha messo fine ad un'agonia senza vittoria dal 29 settembre (3-1 con il Kocaelispor), a distanza di 82 giorni dall'ultima volta. E adesso le Aquile nere sono al quinto posto di Super Lig (massimo campionato turco). Ma la sconfitta arrivata contro il Fenerbahce e nel complesso i punti persi per strada in stagione stanno facendo riflettere a fondo la dirigenza del club riguardo possibili interventi sul mercato invernale.

Secondo quanto riferito da Fanatik, quotidiano turco, il Besiktas dovrebbe chiudere almeno 4-5 rinforzi, come da richiesta del suo tecnico e il primo nome sarebbe già stato svelato. Sarebbe infatti Carlos Augusto il primo desiderio espresso da Sergen Yalcin: per il laterale sinistro - all'occorrenza braccetto - di proprietà dell'Inter sarebbe già stato fissato un prezzo. L'equivalente di 20 milioni di euro, stando ai colleghi turchi.

Ma da quanto emerso la cifra richiesta sarebbe considerata troppo alta dalla dirigenza del Besiktas. E per questa ragione il trasferimento e la trattativa con l'Inter sono entrati in una fase di stallo. Ma nel club turco dirigenza e staff tecnico si incontreranno nuovamente per discutere la questione a proposito del possibile ingaggio di Carlos Augusto (2 gol e 3 assist in 24 presenze stagionali).