Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
I contatti tra Sampdoria e Palermo per il trasferimento di Matteo Brunori proseguono senza sosta. L’operazione resta viva, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere prima di arrivare alla definizione dell’accordo.
Secondo quanto riferito da blucerchiati.net, uno degli ostacoli principali riguarda l’ingaggio dell’attaccante, aspetto che inizialmente aveva generato perplessità sulla destinazione. A questo si aggiunge la questione legata alla formula del trasferimento, che potrebbe essere impostata come un prestito con diritto di riscatto.
La sensazione è che molto dipenderà dagli sviluppi delle prossime giornate, che saranno decisive per capire se l’operazione potrà andare in porto o se le parti dovranno rivedere i termini dell’intesa.
