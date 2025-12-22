Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Il Modena sta lavorando per consolidare quanto di positivo emerso nella prima parte della stagione di Serie B, con l’obiettivo di affrontare il girone di ritorno con un organico più funzionale alle idee di Andrea Sottil. Se sul fronte entrate l’attenzione resta focalizzata su Manuel De Luca, il capitolo uscite appare decisamente più articolato.
Tra i profili destinati a muoversi nelle prossime settimane spicca quello di Giuseppe Caso. Il fantasista è infatti uno dei nomi più chiacchierati in vista della finestra invernale e si prepara a lasciare i Canarini. Come riportato da Sky, sul giocatore resta vigile l’interesse del Südtirol guidato da Fabrizio Castori.
La concorrenza, però, non manca. Anche la Sampdoria segue con attenzione la situazione e valuta l’innesto del trequartista come possibile rinforzo, con l’intenzione di metterlo a disposizione di Angelo Gregucci nel corso del mercato di gennaio.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.