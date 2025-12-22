La Supercoppa Italiana 2026 non si giocherà in Arabia: ipotesi Florida, dubbi sulla formula

La Supercoppa non è ancora stata sollevata al cielo di Riad, e già si pensa a dove giocare la prossima edizione del torneo. Una cosa è certa: non sarà in Arabia Saudita, informa oggi La Repubblica. La Lega di Serie A ha già ricevuto offerte informali da Stati e singole città dei cinque continenti. L’ipotesi più probabile sembra essere la costa orientale degli Stati Uniti, più facile da raggiungere per i tifosi italiani rispetto agli Stati americani dell’Ovest, e possibilmente in zone temperate. Indizi che portano in Florida: Miami e Orlando. Ma ci sono offerte attraenti anche dall’estremo oriente, dall’Oceania, dall’Africa e dalla stessa Europa.

La decisione sulla destinazione dovrà prenderla l’assemblea della Serie A entro l’inizio della prossima primavera, ed è molto improbabile che la coppa torni in Italia. Come ogni anno, i vertici dei 20 club dovranno anche decidere a maggioranza se confermare la formula delle Final Four — introdotta nel 2023, insieme all’abolizione dei tempi supplementari — o tornare alla gara secca.

L’ipotesi del ritorno alla gara secca avrebbe come vantaggio un’incidenza minore, o nulla, sul calendario del campionato: potrebbe essere giocata in settimana, fra due partite nei weekend. Per i tifosi sarebbe più semplice pianificare il viaggio rispetto a oggi, visto che con la formula della Final Four fino alla seconda semifinale non si conoscono le contendenti per la coppa. Anche dal punto di vista televisivo e degli sponsor una partita unica fra due squadre note dall’inizio è più facile da vendere. Per contro, il volume complessivo degli incassi calerebbe rispetto allo schema a quattro.