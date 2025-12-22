Roma, confronto Gasperini-Massara dopo il ko con la Juventus: la richiesta del tecnico

Non è stato uno sfogo di pancia né una reazione a caldo. Dopo la sconfitta allo Stadium, la delusione di Gian Piero Gasperini ha preso forma lontano dalle telecamere, in un confronto diretto e chiarissimo con il direttore sportivo Frederic Massara. Un faccia a faccia - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - che ha messo insieme mesi di frustrazione e una serie di big match persi che hanno lasciato il segno nel percorso della Roma.

Il messaggio del tecnico è stato netto: così non basta. La squadra, soprattutto davanti, paga una carenza evidente di qualità e alternative. Pochi gol, poca incisività, ricambi che non incidono come dovrebbero. Da qui la richiesta, esplicitata prima in privato e poi ribadita pubblicamente: servono rinforzi veri nel mercato di gennaio. Non scommesse, ma quattro o cinque giocatori in grado di alzare subito il livello, in attacco e non solo. Difesa, corsia sinistra, qualità diffusa: nessun reparto è escluso dal ragionamento.

Nel mirino anche alcune individualità che non hanno ancora restituito quanto atteso, come Ferguson, e nuovi innesti che faticano a comprendere cosa significhi reggere il peso di questa Roma e di questo momento. Ma il discorso di Gasperini va oltre l’aspetto tecnico: c’è una questione di rispetto verso chi sta tirando la carretta ogni settimana, come Gianluca Mancini, costretto agli straordinari senza possibilità di rifiatare, e verso una tifoseria che continua a sostenere la squadra con convinzione.

L’obiettivo resta alto. La Champions è il traguardo minimo, ma non l’unico: “non firmo per il quarto posto” è un concetto già espresso e ribadito. Dopo aver fatto ritorno a Torino con la famiglia, come da abitudine nelle trasferte al Nord, la testa dell’allenatore è già proiettata a Trigoria. Il messaggio è partito. Ora Gasperini aspetta risposte concrete, soprattutto lì dove oggi la Roma fatica di più: davanti.