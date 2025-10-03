Portogallo, i convocati di Martinez: Ronaldo c'è sempre, presenti due "italiani"
Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha reso nota la lista dei 25 giocatori scelti per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2026 contro Irlanda e Ungheria.
La Seleção, attualmente capolista solitaria del suo girone con sei punti conquistati in due partite, affronterà l’Irlanda nella terza giornata sabato 11 ottobre alle ore 19:45. Tre giorni più tardi, il 14 ottobre alla stessa ora, i lusitani ritroveranno l’Ungheria. Entrambe le sfide si disputeranno a Lisbona, nello stadio José Alvalade.
L’Armenia è l’altra avversaria del Portogallo nel Gruppo F delle qualificazioni al torneo, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.
Di seguito i 25 convocati annunciati da Martínez:
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal).
Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City).
Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
