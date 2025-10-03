Sospiro di sollievo in casa Rimini? Forse. Pagata la rata per lo stadio: non ci saranno sfratti
In campo questa sera alle 20:30 il Rimini, che riceverà la visita dell'Arezzo - capolista del Girone B - in occasione dalla gara valida per l'8ª giornata del campionato di Serie C. Turno che per i romagnoli lasciava diverse incognite legate al contenzioso tra società e amministrazione comunale per la questione legata allo stadio 'Romeo Neri', che sembra però esser stata risolta: come si legge sull'edizione on line del Corriere di Romagna, la Building Company ha saldato al Comune la rata prevista di 17mila euro.
Situazione questa che, se confermata, consentirà alla società di utilizzare sino a fine campionato lo stadio, evitando per altro anche brutte sorprese nell’udienza di mercoledì 8 al TAR.
Intanto, ecco quello che è il programma odierna del prima citato raggruppamento:
GIRONE B
Venerdì 3 ottobre
Ore 20:30 - Pianese-Livorno
Ore 20:30 - Rimini-Arezzo
Sabato 4 ottobre
Ore 14:30 - Ascoli-Bra
Ore 14:30 - Ternana-Pineto
Ore 14:30 - Torres-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Vis Pesaro
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Classifica - Arezzo 18, Ravenna 18, Ascoli 17, Gubbio 12, Sambenedettese 11, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Ternana 10, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pianese 9, Pineto 8, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Livorno 7, Pontedera 7, Bra 5, Torres 5, Perugia 3, Rimini -4
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli