Milan, Tomori ok: oggi si è allenato in gruppo. Ma non dovrebbe essere titolare con la Juve
Fikayo Tomori è ufficialmente recuperato: oggi il difensore inglese si é allenato in gruppo dopo i problemi dei giorni scorsi. Per domenica resta comunque avanti Koni De Winter per un posto da titolare per la sfida alla Juventus.
Chi sicuramente non partirà alla volta di Torino è Pervis Estupinan che è stato squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a inizio ripresa della partita contro il Napoli. Come contro i partenopei, a sostituirlo sarà Davide Bartesaghi: il giovane cresciuto in rossonero ha offerto un'ottima prova con assist da titolare in Coppa e ha retto bene l'ingresso a freddo contro il Napoli.
