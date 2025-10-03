Turchia, i convocati di Vincenzo Montella: ci sono Yildiz, Calhanoglu e Celik

Sono state annunciate le convocazioni della Nazionale turca, che affronterà la Bulgaria in trasferta l'11 ottobre e la Georgia in casa a Kocaeli il 14 ottobre nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Dei giocatori turchi che militano in Serie A, sono stati chiamati il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, il difensore della Roma Zeki Celik e il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz.

Questa la lista dei giocatori chiamati dal ct italiano Vincenzo Montella.

Portieri: Altay Bayindir (Manchester United), Berke Ozer (Lille), Mert Gunok (Besiktas), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Difesa: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Müldür (Fenerbahce), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal Saudi), Zeki Çelik (AS Roma)

Centrocampisti: Atakan Karazor (VfB Stoccarda), Hakan Calhanoglu (FC Internazionale Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Orkun Kökçü (Besiktas) Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Attaccanti: Arda Guler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzu (Eintracht Francoforte), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)

I giocatori chiamati dalla Nazionale si riuniranno presso il ritiro e centro di allenamento della Nazionale Hasan Doğan della TFF a Riva a partire da mezzogiorno di lunedì 6 ottobre.