La sfortuna non molla l'Union Brescia: si ferma anche Spagnoli per una lesione alla coscia

Una stagione segnata da una rosa decimata dagli infortuni, e anche da un campionato, quello del Girone A di Serie C, concluso con sei turni di anticipo per quel che riguarda la promozione diretta in B, conquistata dal Vicenza: non proprio esaltante l'annata dell'Union Brescia, che adesso dovrà battagliare ai playoff per raggiungere quel traguardo chiamato Serie B anche prima dei programmi societari. Ma la sfortuna continua ad abbattersi sui lombardi, perché in rosa si registra un altro infortunio, quello di Alberto Spagnoli.

L'attaccante è alle prese con una lesione alla coscia della gamba destra, e a renderlo noto è la stessa società con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Union Brescia comunica che gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore Alberto Spagnoli, hanno evidenziato una lesione alla coscia della gamba destra.

L’attaccante sarà seguito quotidianamente per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".