Il Bari torna ad allenarsi: oltre ai nazionali, son da valutare le condizioni di De Pieri

Un momento sicuramente complesso per il Bari, che è reduce dalla sconfitta contro la Carrarese e si trova ora in una posizione di classifica che non promette niente di buono, un quartultimo posto che ha una sola lunghezza di margine dalla retrocessione diretta: la sosta, però, dovrà ora aiutare la squadra a risollevarsi. E intanto, come si legge sul sito ufficiale del club, "il gruppo biancorosso si è ritrovato questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma contro il Modena dopo il weekend di sosta per gli impegni delle nazionali, lunedì 6 aprile, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del San Nicola.

Dopo un prologo in palestra la squadra si è allenata sul terreno del campo SKF di Modugno dove, dopo una prima parte di attivazione muscolare ad intensità cresxente, ha svolto un'intensa fase di lavoro metabolico alternata a circuiti di tecnica, chiudendo la seduta con una partitella a ranghi misti su porzione di campo.

Alcuni elementi della rosa che hanno totalizzato un corposo minutaggio nelle ultime gare, hanno svolto lavoro di scarico tra campo e fisioterapia. Aggregati i giovani Alonso Campagna, Carrieri e Soldani; assenti, perchè impegnati con le rispettive nazionali, Mehdi Dorval (Algeria), Emanuele Rao e Giacomo Stabile (Italia Under 20); a causa di un affaticamento muscolare Giacomo De Pieri ha lasciato il ritiro azzurro ed ha fatto ritorno a Bari.

Per la giornata di domani è in programma una seduta di allenamento mattutino".