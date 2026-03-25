TMW Radio Apolloni: "Italia, ok ansia ma va incanalata. Giusto puntare sul gruppo"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Luigi Apolloni.

Italia, domani con Mancini, Calafiori e Bastoni in difesa:

"Speriamo che l'Italia faccia una prestazione importante. La preoccupazione sarà la prestazione in funzione del risultato. E poi servirà anche la fortuna. L'apprensione c'è, è normale, ma va incanalata nella prestazione in maniera positiva. I giocatori pensino solo a fare una gara rispettando l'avversario. Serve concentrazione per pensare a fare solo quello che c'è da fare in campo, così eviti di pensare alla paura. Si pensi solo alla prestazione da fare, poi tutto il resto viene da solo. Sulla carta sei più forte, ma poi conta il resto. L'ansia è giusto che ci sia, ma è più sulla tensione che può bloccare le gambe. Invece deve essere una paura costruttiva".

Che ne pensa del caso Chiesa?

"Le dinamiche non le conosco. E' stato chiamato e lui ha accettato perchè si sentiva in condizione, poi forse si è reso conto di non essere utile. Ci sono polemiche perché è stato convocato lui e non altri, dopo anche su Cambiaghi si è polemizzato, ma Gattuso ha detto che ha chiamato gente che fa parte del gruppo. E Zaniolo non ne ha mai fatto parte, quindi ha scelto di mettere chi ha già avuto".

Sulla scelta del gruppo di Gattuso che dice?

"Se andiamo indietro negli anni, il ct ha sempre portato un blocco che gli dava sicurezza, certezze. Oggi non ce li hai più. Gattuso ha detto che giocano molto sulle seconde palle, si dovrà essere bravi a verticalizzare e a trovare subito lo spazio".