Ternana, si cerca il nuovo direttore sportivo: Botturi in pole, Ferrarese nel mirino
Il futuro della Ternana si costruisce su due fronti paralleli e strettamente legati tra loro: trovare un nuovo direttore sportivo dopo l'allontanamento di Diego Foresti e capire chi siederà in panchina a partire dalla prossima stagione. Con il ritorno di Carlo Mammarella considerato improbabile, la dirigenza rossoverde, stando a quanto riportato da Il Messaggero, ha avviato contatti con almeno quattro profili, ma al momento due sono quelli tenuti più in considerazione.
Botturi e Ferrarese i nomi per la direzione sportiva
Il profilo sul quale si lavora con maggiore intensità è quello di Christian Botturi, ex direttore sportivo del Mantova. Accanto a lui, tiene banco anche il nome di Claudio Ferrarese: ex calciatore della Ternana e, nella scorsa stagione, ds della Lucchese, Ferrarese rappresenta un profilo con un legame sentimentale alla piazza oltre che una comprovata esperienza recente nella categoria.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.