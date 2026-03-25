Ternana, si cerca il nuovo direttore sportivo: Botturi in pole, Ferrarese nel mirino

Il futuro della Ternana si costruisce su due fronti paralleli e strettamente legati tra loro: trovare un nuovo direttore sportivo dopo l'allontanamento di Diego Foresti e capire chi siederà in panchina a partire dalla prossima stagione. Con il ritorno di Carlo Mammarella considerato improbabile, la dirigenza rossoverde, stando a quanto riportato da Il Messaggero, ha avviato contatti con almeno quattro profili, ma al momento due sono quelli tenuti più in considerazione.

Botturi e Ferrarese i nomi per la direzione sportiva

Il profilo sul quale si lavora con maggiore intensità è quello di Christian Botturi, ex direttore sportivo del Mantova. Accanto a lui, tiene banco anche il nome di Claudio Ferrarese: ex calciatore della Ternana e, nella scorsa stagione, ds della Lucchese, Ferrarese rappresenta un profilo con un legame sentimentale alla piazza oltre che una comprovata esperienza recente nella categoria.