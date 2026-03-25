Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
Questo pomeriggio il 'Clasico' metterà il vestito europeo: Real Madrid e Barcellona infatti si sfideranno, inizio ore 18:45, per l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League in una sfida ricca di talenti e di significato visto che le madrilene inseguono la prima vittoria contro quelle catalane che dominano in Spagna e vogliono tornare anche sul tetto d'Europa dopo aver perso la finale dello scorso anno.
Il tecnico del Real Quesada sceglie Feller al centro di un tridente con Athenea Del Castillo e Linda Caicedo, mentre in mezzo al campo sarà Angeldahl a guidare il reparto affiancata da Weir e Dabritz. Fra i pali Misa Rodriguez è ancora preferita a Frohms. Il Barcellona di Romeu risponde con Pajor affiancata da Vicky Lopez e Claudia Pina, mentre Alexia Putellas agirà in mezzo al campo al fianco di Patri Guijarro e della 2007 Serrajordi. In difesa Camara preferita a Mapi Leon.
Queste le formazioni ufficiali:
Real Madrid (4-3-3): Misa Rodriguez; Eva Navarro, Maria Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Angeldahl, Dabritz; Athenea Del Castillo, Feller, Linda Caicedo. A disposizione: Frohms, Antonia, Rocio Galvez, Toletti, Alba Redondo, Yasmim, Shelia Garcia, Bennison, Andersson, Keukelaar, Irune Dorado, Santiago. Allenatore Quesada
Barcellona (4-3-3): Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Pajor, Claudia Pina. A disposizione: G. Font, T. Font, Mapi Leon, Schertenleib, Paralluelo, Torrejon, Graham Hansen, Kika Nazareth, Rosalia, Fenger, Adriana Ranera, Carla Julia. Allenatore Romeu
Quarti di finale
Andata
Martedì 24 marzo
Wolfsburg – Lione 1-0
14' Beerensteyn
Arsenal – Chelsea 3-1
23' Blackstenius (A), 32' Kelly (A), 65' James (C), 75' Russo (A)
Mercoledì 25 marzo
Real Madrid - Barcellona (18:45)
Manchester United - Bayern Monaco (21:00)
Ritorno
Mercoledì 1 aprile
Bayern Monaco - Manchester United (18:45)
Chelsea - Arsenal (21:00)
Giovedì 2 aprile
Barcellona - Real Madrid (18:45)
Lione - Wolfsburg (21:00)
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