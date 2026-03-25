Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe

Questo pomeriggio il 'Clasico' metterà il vestito europeo: Real Madrid e Barcellona infatti si sfideranno, inizio ore 18:45, per l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League in una sfida ricca di talenti e di significato visto che le madrilene inseguono la prima vittoria contro quelle catalane che dominano in Spagna e vogliono tornare anche sul tetto d'Europa dopo aver perso la finale dello scorso anno.

Il tecnico del Real Quesada sceglie Feller al centro di un tridente con Athenea Del Castillo e Linda Caicedo, mentre in mezzo al campo sarà Angeldahl a guidare il reparto affiancata da Weir e Dabritz. Fra i pali Misa Rodriguez è ancora preferita a Frohms. Il Barcellona di Romeu risponde con Pajor affiancata da Vicky Lopez e Claudia Pina, mentre Alexia Putellas agirà in mezzo al campo al fianco di Patri Guijarro e della 2007 Serrajordi. In difesa Camara preferita a Mapi Leon.

Queste le formazioni ufficiali:

Real Madrid (4-3-3): Misa Rodriguez; Eva Navarro, Maria Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Angeldahl, Dabritz; Athenea Del Castillo, Feller, Linda Caicedo. A disposizione: Frohms, Antonia, Rocio Galvez, Toletti, Alba Redondo, Yasmim, Shelia Garcia, Bennison, Andersson, Keukelaar, Irune Dorado, Santiago. Allenatore Quesada

Barcellona (4-3-3): Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Pajor, Claudia Pina. A disposizione: G. Font, T. Font, Mapi Leon, Schertenleib, Paralluelo, Torrejon, Graham Hansen, Kika Nazareth, Rosalia, Fenger, Adriana Ranera, Carla Julia. Allenatore Romeu

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione 1-0

14' Beerensteyn

Arsenal – Chelsea 3-1

23' Blackstenius (A), 32' Kelly (A), 65' James (C), 75' Russo (A)

Mercoledì 25 marzo

Real Madrid - Barcellona (18:45)

Manchester United - Bayern Monaco (21:00)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)