Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti

Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospitiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:15Altre Notizie
TMWRadio Redazione

Il campionato volge verso la fine, con l'Inter in calo ma comunque con un vantaggio da gestire su Napoli e Milan. Qualora i nerazzurri portino a casa il titolo, chi dovrebbe avere più rimpianti tra le due inseguitrici? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Il Napoli perché è più forte. Rimpianti per non aver avuto a disposizione sempre i migliori. Il Milan ha tirato al massimo, non è una squadra forte, anche come esperienze vissute, rispetto alle altre".

Stefano Discreti: "A livello di risultati, chiaramente il Napoli, ma per me il Milan ha più rimpianti. I rimpianti veri il Napoli ce li ha in Champions, in campionato ha fatto un miracolo, viste le assenze. Il Milan, con i pareggi in casa con le piccole, deve avere più da recriminare".

Paolo Pacchioni: "Il Napoli potenzialmente poiteva far di più ed è stata condizionata dagli infortuni. Ma anche a ranghi completi ha fatto fatica a inizio stagione. E' tutto da dimostrare che avrebbe potuto fare meglio, ma potenzialmente poteva essere più pericoloso. Il Milan più forte di così non poteva andare".

Paolo Paganini: "Il Napoli ora sta recuperando i giocatori importanti. Per me può fare ora il filotto e agguantare l'Inter".

Giovanni Mussa: "Ce l'hai quando non hai espresso il tuo valore il rimpianto. E il Napoli al completo sarebbe stata sicuramente al livello dell'Inter. Il Milan con le piccole fa fatica, perché non è sufficientemente attrezzato".

Angelo Forgione: "Credo il Milan, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi. Il Napoli si è messa una stagione alle spalle costellata da infortuni in serie. Le assenze del Napoli sono state pesanti, in tutti i reparti hai perso pezzi. Se n'è fatto una ragione, il Napoli ora è sereno e si può giocare un finale in crescendo. Tutto quello che verrà di più sarà tutto di guadagnato".

Paolo Marcello: "Il Napoli è quella ad avere più recriminazioni. Senza tutti gli infortuni che ha avuto poteva riconfermarsi, anche se non abbiamo la riprova. Non si può parlare di sfortuna però. Il Milan comunque con Conte allenatore avrebbe vinto lo Scudetto. Allegri non ti dà quel boost in più quando hai una sola competizione".

Franco Vanni: "Ha fatto un mercato risibile il Milan, rispetto al Napoli, che invece partiva con la rosa migliore o pari con l'Inter. I giocatori a Napoli pare si siano infortunati per cause incredibili. La verità è che il Napoli, campione in carica, ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto. Allegri ha fatto una stagione molto buona invece, meglio delle precedenti. E l'obiettivo era rientrare in Champions League".

Articoli correlati
Tutti pazzi per Koné: sulle sue tracce quattro big di Serie A, ma il Sassuolo l'ha... Tutti pazzi per Koné: sulle sue tracce quattro big di Serie A, ma il Sassuolo l'ha 'blindato'
Bartesaghi: "Baldini è come Allegri al Milan, mi chiede positività anche nei momenti... Bartesaghi: "Baldini è come Allegri al Milan, mi chiede positività anche nei momenti difficili"
Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui... Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
Altre notizie Altre Notizie
Il Como porta la NFL in Italia: cinque star del football americano al Sinigaglia... Il Como porta la NFL in Italia: cinque star del football americano al Sinigaglia con il Pisa
Fattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord" TMW RadioFattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord"
Apolloni: "Italia, ok ansia ma va incanalata. Giusto puntare sul gruppo" TMW RadioApolloni: "Italia, ok ansia ma va incanalata. Giusto puntare sul gruppo"
Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti TMW RadioMilan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti
Impallomeni: "Inter, più di Konè serve uno come Perrone. E sulla Roma dico..." TMW RadioImpallomeni: "Inter, più di Konè serve uno come Perrone. E sulla Roma dico..."
Vanni: "Nella corsa Champions il fattore Spalletti potrebbe essere decisivo" TMW RadioVanni: "Nella corsa Champions il fattore Spalletti potrebbe essere decisivo"
Paganini: "Inter, Bastoni e Thuram per fare un ricambio importante" TMW RadioPaganini: "Inter, Bastoni e Thuram per fare un ricambio importante"
La multa non basta, la federcalcio palestinese: "La FIFA deve escludere Israele" La multa non basta, la federcalcio palestinese: "La FIFA deve escludere Israele"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli: il merito di Conte. Como: non c’è solo il campo. E l’ambiguità del Var
Ora in radio
TMW News 18:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Motor Valley 18:30Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
Immagine top news n.1 Mistero sulla convocazione di Kayode, il ct dell'U21 Baldini: "Vi spiego cos'è successo"
Immagine top news n.2 Gattuso: "Da sette mesi la gente mi chiede di portare l'Italia ai Mondiali. Penso positivo"
Immagine top news n.3 Italia, Retegui: "Pressione? Non so se è la parola giusta, ho tanta voglia. C'è solo la vittoria"
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Quella di domani sarà la partita più importante della mia carriera"
Immagine top news n.5 Vlahovic-Juventus, il rinnovo dovrebbe arrivare. Anche per mancanza di alternative
Immagine top news n.6 L'Italia lascia Coverciano, oggi parla Retegui col CT. I dubbi e le ultime sugli azzurri
Immagine top news n.7 Napoli, il bel gesto di Lukaku per il rush finale: Conte lo accantona? Big Rom lavora di più
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.2 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.3 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord"
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Italia, ok ansia ma va incanalata. Giusto puntare sul gruppo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Berisha dovrà operarsi al retto femorale: intervento venerdì in Finlandia
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Okan Buruk è uno dei nomi in short list. Piace anche a Tottenham e Al Ittihad
Immagine news Serie A n.3 Bartesaghi: "Baldini è come Allegri al Milan, mi chiede positività anche nei momenti difficili"
Immagine news Serie A n.4 Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
Immagine news Serie A n.5 Parma, ripresa dopo 3 giorni di riposo: Almqvist parzialmente in gruppo
Immagine news Serie A n.6 Edmundsson è arrivato stanco nelle Isole Far Oer: il difensore fa ritorno a Verona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, De Pieri lascia il ritiro dell'Under 20: affaticamento muscolare per il fantasista
Immagine news Serie B n.2 Cesena, ecco l'addio con il direttore dell'area tecnica Fusco: c'è la risoluzione contrattuale
Immagine news Serie B n.3 Lombardo jr: "Mio padre cuore blucerchiato. Con coraggio, la Samp ha vinto: un'emozione"
Immagine news Serie B n.4 Shpendi è tornato a brillare nell'ultimo mese. L'Empoli si aggrappa a lui nella corsa salvezza
Immagine news Serie B n.5 La rinascita di Raimondo a Frosinone: record di gol eguagliato. E ora punta la doppia cifra
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani sui rinnovi: "Letizia e Capellini restano. Per Brugman e Insigne serve la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il TAR dell'Umbria stoppa lo stadio-clinica a Terni, Bandecchi: "Decisione perugiocentrica"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, il Menti si veste a festa per la sfida contro l'Union Brescia: sarà sold out
Immagine news Serie C n.3 Perugia, tegola Manzari sulle corsie laterali: è stato operato al ginocchio. I tempi di recupero
Immagine news Serie C n.4 Ternana, il TAR stoppa la clinica al Liberati: a rischio il piano economico
Immagine news Serie C n.5 Ternana, si cerca il nuovo direttore sportivo: Botturi in pole, Ferrarese nel mirino
Immagine news Serie C n.6 Pochesci: “Vicenza e Benevento hanno meritato. Nel Girone B deluso dalla 'mia' Ternana"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
Immagine news Calcio femminile n.2 Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.4 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!