TMW Radio Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti

Il campionato volge verso la fine, con l'Inter in calo ma comunque con un vantaggio da gestire su Napoli e Milan. Qualora i nerazzurri portino a casa il titolo, chi dovrebbe avere più rimpianti tra le due inseguitrici? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Il Napoli perché è più forte. Rimpianti per non aver avuto a disposizione sempre i migliori. Il Milan ha tirato al massimo, non è una squadra forte, anche come esperienze vissute, rispetto alle altre".

Stefano Discreti: "A livello di risultati, chiaramente il Napoli, ma per me il Milan ha più rimpianti. I rimpianti veri il Napoli ce li ha in Champions, in campionato ha fatto un miracolo, viste le assenze. Il Milan, con i pareggi in casa con le piccole, deve avere più da recriminare".

Paolo Pacchioni: "Il Napoli potenzialmente poiteva far di più ed è stata condizionata dagli infortuni. Ma anche a ranghi completi ha fatto fatica a inizio stagione. E' tutto da dimostrare che avrebbe potuto fare meglio, ma potenzialmente poteva essere più pericoloso. Il Milan più forte di così non poteva andare".

Paolo Paganini: "Il Napoli ora sta recuperando i giocatori importanti. Per me può fare ora il filotto e agguantare l'Inter".

Giovanni Mussa: "Ce l'hai quando non hai espresso il tuo valore il rimpianto. E il Napoli al completo sarebbe stata sicuramente al livello dell'Inter. Il Milan con le piccole fa fatica, perché non è sufficientemente attrezzato".

Angelo Forgione: "Credo il Milan, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi. Il Napoli si è messa una stagione alle spalle costellata da infortuni in serie. Le assenze del Napoli sono state pesanti, in tutti i reparti hai perso pezzi. Se n'è fatto una ragione, il Napoli ora è sereno e si può giocare un finale in crescendo. Tutto quello che verrà di più sarà tutto di guadagnato".

Paolo Marcello: "Il Napoli è quella ad avere più recriminazioni. Senza tutti gli infortuni che ha avuto poteva riconfermarsi, anche se non abbiamo la riprova. Non si può parlare di sfortuna però. Il Milan comunque con Conte allenatore avrebbe vinto lo Scudetto. Allegri non ti dà quel boost in più quando hai una sola competizione".

Franco Vanni: "Ha fatto un mercato risibile il Milan, rispetto al Napoli, che invece partiva con la rosa migliore o pari con l'Inter. I giocatori a Napoli pare si siano infortunati per cause incredibili. La verità è che il Napoli, campione in carica, ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto. Allegri ha fatto una stagione molto buona invece, meglio delle precedenti. E l'obiettivo era rientrare in Champions League".