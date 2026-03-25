Vicenza, il Menti si veste a festa per la sfida contro l'Union Brescia: sarà sold out

"La società L.R. Vicenza è lieta di informare che in occasione della partita L.R. Vicenza-Union Brescia, incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Serie C Sky Wifi, tutti i settori dello Stadio Romeo Menti sono andati sold out". Con questa nota il club veneto, fresco di promozione in Serie B, ha annunciato il sold out per quello che sarebbe stato il big match della prossima giornata del Girone A di Serie C.

La squadra di Fabio Gallo dunque sarà festeggiata con la miglior cornice di pubblico possibile per la sfida contro una delle rivali stagionali. Un Menti dunque che sarà colorato di biancorosso in ogni ordine di posto in un antipasto di quello che sarà nella prossima stagione di Serie B, una categoria che manca nella piazza veneta dal 2021/22 e che è stata conquistata a ritmo da record dopo le cocenti delusioni delle passate stagioni.