Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Questa sera andrà in scena il derby londinese fra Arsenal e Chelsea in Women's Champions League. Le campionesse in carica puntano su Blackstenius come riferimento centrale affiancata dalle nazionali inglesi Kelly e Russo nel tridente, mentre Mariona agirà da mezzala. In difesa al fianco di Wubben-Moy spazio all'ex milanista Laila Codina. Il Chelsea risponde con Thompson e James in avanti e un centrocampo folto dove spicca la presenza di Walsh. Sulle corsie esterne Baltimore e Bronze, mentre in difesa c'è quella Girma che è una delle calciatrici più pagate al mondo.
Queste le formazioni ufficiali:
Arsenal (4-3-3): Borbe; Fox, Wubben-Moy, Codina, McCabe; Mead, Little, Mariona; Russo, Blackstenius, Kelly. A disposizione: Votikova, Van Domselaar, Maanum, Smith, Pelova, Hinds, Holmberg, Harwood. Allenatrice Slegers
Chelsea (3-5-2): Hampton; Girma, Buchanan, Buurman; Bronze, Cuthbert, Walsh, Nusken, Baltimore; James, Thompson. A disposizione: Peng, Spencer, Carpenter, Kaptein, Rytting Kaneryd, Potter, Sarwie, Storey, Shooter. Allenatrice Bompastor
Quarti di finale
Andata
Martedì 24 marzo
Wolfsburg – Lione (18:45)
Arsenal - Chelsea (21:00)
Mercoledì 25 marzo
Real Madrid - Barcellona (18:45)
Manchester United - Bayern Monaco (21:00)
Ritorno
Mercoledì 1 aprile
Bayern Monaco - Manchester United (18:45)
Chelsea - Arsenal (21:00)
Giovedì 2 aprile
Barcellona - Real Madrid (18:45)
Lione - Wolfsburg (21:00)