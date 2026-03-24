Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates

Questa sera andrà in scena il derby londinese fra Arsenal e Chelsea in Women's Champions League. Le campionesse in carica puntano su Blackstenius come riferimento centrale affiancata dalle nazionali inglesi Kelly e Russo nel tridente, mentre Mariona agirà da mezzala. In difesa al fianco di Wubben-Moy spazio all'ex milanista Laila Codina. Il Chelsea risponde con Thompson e James in avanti e un centrocampo folto dove spicca la presenza di Walsh. Sulle corsie esterne Baltimore e Bronze, mentre in difesa c'è quella Girma che è una delle calciatrici più pagate al mondo.

Queste le formazioni ufficiali:

Arsenal (4-3-3): Borbe; Fox, Wubben-Moy, Codina, McCabe; Mead, Little, Mariona; Russo, Blackstenius, Kelly. A disposizione: Votikova, Van Domselaar, Maanum, Smith, Pelova, Hinds, Holmberg, Harwood. Allenatrice Slegers

Chelsea (3-5-2): Hampton; Girma, Buchanan, Buurman; Bronze, Cuthbert, Walsh, Nusken, Baltimore; James, Thompson. A disposizione: Peng, Spencer, Carpenter, Kaptein, Rytting Kaneryd, Potter, Sarwie, Storey, Shooter. Allenatrice Bompastor

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione (18:45)

Arsenal - Chelsea (21:00)

Mercoledì 25 marzo

Real Madrid - Barcellona (18:45)

Manchester United - Bayern Monaco (21:00)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)