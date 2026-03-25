Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League

Dopo le vittorie di Wolfsburg, 1-0 sul Lione, e Arsenal, 3-1 nel derby con Chelsea, la Women's Champions League prosegue nella giornata di oggi con le altre due gare d'andata dei quarti di finale. Ad aprire, alle ore 18:45, le danze sarà il 'Clasico' fra Real Madrid e Barcellona: la squadra della capitale proverà a sgambettare per la prima volta le catalane in questa stagione - dopo aver perso in Copa de la Reina, Campionato e Supercoppa di Spagna - e frenare la corsa delle rivali verso il titolo di campione d'Europa. Dal canto suo il Barça proverà a ribadire nuovamente la sua superiorità anche in campo europeo. In serata invece l'attenzione si sposterà in Inghilterra dove il Manchester United, terza formazione anglosassone in corsa, ospiterà un Bayern Monaco che vuole dimostrarsi all'altezza della formazione maschile e dire la sua anche in campo internazionale.

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione 1-0

14' Beerensteyn

Arsenal – Chelsea 3-1

23' Blackstenius (A), 32' Kelly (A), 65' James (C), 75' Russo (A)

Mercoledì 25 marzo

Real Madrid - Barcellona (18:45)

Manchester United - Bayern Monaco (21:00)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)