Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL

Una rete, con deviazione decisiva di un'avversaria, dell'ex juventina Lineth Beerensteyn permette al Wolfsburg di battere il Lione nell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League. Una gara giocata su ritmi alti e a viso aperto dalle due squadre con tantissime occasioni create a ambo le parti, ma anche tanti errori sotto porta. I più clamorosi nel primo tempo con Hegerberg e Chawinga da una parte che mancano di pochissimo l'appuntamento con il gol in area di rigore nel primo tempo e un palo colpito da Diani, mentre per le tedesche è la stessa Beerensteyn che di testa da due passi spara alto sopra la traversa. Nella ripresa le francesi spingono di più, ma senza quella incisività che le è solita. Fra una settimana, a Lione, la squadra di Giraldez dovrà dunque rimontare se vorrà continuare la sua corsa verso il titolo.

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione 1-0

14' Beerensteyn

Arsenal - Chelsea (21:00)

Mercoledì 25 marzo

Real Madrid - Barcellona (18:45)

Manchester United - Bayern Monaco (21:00)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)