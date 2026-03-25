Del Piero carica l'Italia: "In campo senza paura, possiamo farcela"

Alessandro Del Piero è stato ospite del FIFA World Cup Trophy Tour nella tappa di Los Angeles. Queste le sue parole in vista del prossimo Mondiale e delle sfide dell'Italia al playoff: "Per gli italiani in Nord America rappresenta molto. Per noi il calcio è vita, un momento di orgoglio di cui essere parte. Ora dobbiamo affrontare la realtà, dovremo affrontare queste sfide ma possiamo farcela per essere nuovamente al Mondiale".

In caso di qualificazione, la prima sfida sarebbe a Toronto contro il Canada...

"Sarà una super sfida. I tifosi a Toronto sono caldi e ci sono moltissimi italiani".

Quali sono le sue sensazioni verso i playoff?

"Tutti attorno alla Nazionale, senza paura. Conosciamo l'importanza della sfida, ma dobbiamo andare in campo senza paura e con l'idea di dare il 100%. Ora c'è la prima partita a casa, avremo la gente alle spalle dei giocatori. Poi eventualmente ci sarà la seconda".

Cosa pensa dell'organizzazione di Stati Uniti, Messico e Canada?

"Sono paesi che amano il calcio, amano lo sport, faranno un grande lavoro anche nei dettagli per rendere tutto perfetto, con l'aiuto della FIFA e dei governi. Auguro a tutti i tifosi di venire qua, divertirsi e godersi il momento".