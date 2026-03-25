Spezia, lunga chiacchierata D'Angelo-Stillitano. Il presidente "È carico per queste sei battaglie"

C’era anche il presidente dello Spezia Charlie Stillitano questa mattina al centro sportivo di Follo ad accogliere il tecnico Luca D’Angelo che oggi ha guidato il suo primo allenamento dopo il ritorno in sella al posto di quel Roberto Donadoni che l’aveva sostituito a novembre. “Il mister è carico per le ultime sei battaglie”, sono stare le parole dello statunitense all’uscita dal centro sportivo, come riporta Cittadellaspezia.com, dopo aver pranzato con D’Angelo e aver avuto con lui una lunga chiacchierata con al centro la questione della salvezza.

Stillitano era rientrato alla Spezia da Milano proprio per incontrare il nuovo/vecchio mister e ha poi lasciato la città mezzora prima dell’inizio dell’allenamento per fare ritorno a New York con una tappa a Milano. Il presidente però non resterà lontano dall’Italia troppo a lungo visto che già per la sfida contro la Carrarese, un derby dal sapore salvezza, sarà di nuovo al fianco della squadra e vi resterà fino all’otto maggio, ultima giornata di campionato, quando lo Spezia scenderà in campo a Pescara.

La squadra ligure dunque potrà contare sulla vicinanza del suo numero uno nella fase decisiva del campionato e con una salvezza da conquistare per mettersi alle spalle una stagione nera e ben al di sotto delle aspettative iniziali.