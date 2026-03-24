Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
Saranno Wolfsburg e Lione ad aprire il quadro dei quarti di finale di Women's Champions League questo pomeriggio (ore 18:45). Le tedesche saranno guidate in attacco dall'ex Juventus Beerensteyn con alle spalle il terzetto formato da Huth, Peddemors ed Endemann, mentre Minge agirà da mediana con Kielland. Anche nelle fila francesi c'è una calciatrice ammirata in Serie A in passato come Chawinga, ex Inter, che formerà il tridente offensivo con Diani ed Hegerberg. Queste le formazioni ufficiali:
Wolfsburg (4-2-3-1): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Kuver, Linder; Kielland, Minge; Huth, Peddemors, Endemann; Beerensteyn. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, Vallotto, Levels, Bengsvand, Wedemeyer, Zicai, Pujols, Brinkmann. Allenatore Lerch
Lione (4-3-3): Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Marchal, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Sombath, Yohannes, Svava, Benyahia, Brand, Terciane. Allenatore Giraldez
Quarti di finale
Andata
Martedì 24 marzo
Wolfsburg – Lione (18:45)
Arsenal - Chelsea (21:00)
Mercoledì 25 marzo
Real Madrid - Barcellona (18:45)
Manchester United - Bayern Monaco (21:00)
Ritorno
Mercoledì 1 aprile
Bayern Monaco - Manchester United (18:45)
Chelsea - Arsenal (21:00)
Giovedì 2 aprile
Barcellona - Real Madrid (18:45)
Lione - Wolfsburg (21:00)
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