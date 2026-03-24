Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga

Saranno Wolfsburg e Lione ad aprire il quadro dei quarti di finale di Women's Champions League questo pomeriggio (ore 18:45). Le tedesche saranno guidate in attacco dall'ex Juventus Beerensteyn con alle spalle il terzetto formato da Huth, Peddemors ed Endemann, mentre Minge agirà da mediana con Kielland. Anche nelle fila francesi c'è una calciatrice ammirata in Serie A in passato come Chawinga, ex Inter, che formerà il tridente offensivo con Diani ed Hegerberg. Queste le formazioni ufficiali:

Wolfsburg (4-2-3-1): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Kuver, Linder; Kielland, Minge; Huth, Peddemors, Endemann; Beerensteyn. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, Vallotto, Levels, Bengsvand, Wedemeyer, Zicai, Pujols, Brinkmann. Allenatore Lerch

Lione (4-3-3): Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Marchal, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Sombath, Yohannes, Svava, Benyahia, Brand, Terciane. Allenatore Giraldez

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione (18:45)

Arsenal - Chelsea (21:00)

Mercoledì 25 marzo

Real Madrid - Barcellona (18:45)

Manchester United - Bayern Monaco (21:00)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)