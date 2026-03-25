TMW Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui

Allenamento in corso per l'Italia sotto la pioggia di Bergamo. Alla vigilia della sfida contro l'Irlanda del Nord, prima seduta in gruppo da quando è iniziato il ritiro per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che da domenica mattina sta lavorando con lo staff della Nazionale per esserci domani sera, quest'oggi pur senza forzare ha svolto gli stessi esercizi dei compagni di squadra. In salita le sue quotazioni per una maglia dal primo minuto davanti a capitan Donnarumma: con lui Mancini sul centro-destra e Calafiori sul centro sinistra.

Regolarmente in campo anche Sandro Tonali, pronto a tornare in campo una settimana dopo la botta incassata contro il Barcellona. Con lui in mediana anche Locatelli e Barella per un centrocampo a cinque che comprenderà anche Dimarco e Politano. Anche quest'ultimo oggi è regolarmente sceso in campo, nelle esercitazioni undici contro zero s'è alternato a Cambiaso. E l'attacco? La coppia confermatissima è quella composta da Kean e Retegui, con Pio Esposito come prima alternativa ai titolari.

Tutto esaurito domani sera allo Stadi di Bergamo: ci saranno 24mila tifosi sugli spalti. Di questi circa 1600 saranno nordirlandesi a sostegno della squadra di Michael O'Neill.

Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.