Tegola tra i pali per la Virtus Entella: di ferma Colombi per una lesione muscolare. La nota

Ha sorriso la Virtus Entella nel match contro la Reggiana, quello che ha preceduto la sosta, il 3-0 finale è stata una boccata d'ossigeno per i chiavaresi, ma la gara precedente è stata sfortunata sotto più punti di vista. Non solo per la sconfitta in uno scontro abbastanza diretto, ma anche per l'infortunio di Simone Colombi: l'estremo difensore dei Diavoli neri ha rimediato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore destro, per la quale non sono stati ancora definiti i tempi di recupero. Ha però già iniziato l'iter riabilitativo del caso.

Di seguito, la nota del club:

"La Virtus Entella comunica che il giocatore Simone Colombi, nel corso del primo tempo della partita con il Pescara, ha riportato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore destro.

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni saranno costantemente monitorate".