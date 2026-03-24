All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Il derby di Londra si colora di rosso. Nell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League è infatti l'Arsenal a imporsi sul Chelsea per 3-1 con le avversarie che masticano amaro per due gol annullati, uno per tempo, che hanno impedito di pareggiare i conti. All'Emirates partono meglio le padrone di casa che dopo una ventina di minuti sbloccano la sfida con un colpo di testa di Blackstenius su assist di McCabe. Dieci minuti dopo è Kelly dalla distanza a sorprendere una non perfetta Hampton e siglare il 2-0. Nel finale di primo tempo il Chelsea trova il gol per accorciare ma l'arbitra vede un fallo di Buurman e annulla.
Nella ripresa il Chelsea spinge alla ricerca della rete e la trova dopo poco più di un ora con un grandissimo gol di James dalla distanza, ma la gioia dura dieci minuti: il tempo che Russo riporti a due le lunghezze di vantaggio delle Gunners. Nel finale altro gol annullato al Chelsea per un fallo di Buchanan su Borbe poco prima del fischio finale.
Quarti di finale
Andata
Martedì 24 marzo
Wolfsburg – Lione 1-0
14' Beerensteyn
Arsenal – Chelsea 3-1
23' Blackstenius (A), 32' Kelly (A), 65' James (C), 75' Russo (A)
Mercoledì 25 marzo
Real Madrid - Barcellona (18:45)
Manchester United - Bayern Monaco (21:00)
Ritorno
Mercoledì 1 aprile
Bayern Monaco - Manchester United (18:45)
Chelsea - Arsenal (21:00)
Giovedì 2 aprile
Barcellona - Real Madrid (18:45)
Lione - Wolfsburg (21:00)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.