All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente

Il derby di Londra si colora di rosso. Nell'andata dei quarti di finale di Women's Champions League è infatti l'Arsenal a imporsi sul Chelsea per 3-1 con le avversarie che masticano amaro per due gol annullati, uno per tempo, che hanno impedito di pareggiare i conti. All'Emirates partono meglio le padrone di casa che dopo una ventina di minuti sbloccano la sfida con un colpo di testa di Blackstenius su assist di McCabe. Dieci minuti dopo è Kelly dalla distanza a sorprendere una non perfetta Hampton e siglare il 2-0. Nel finale di primo tempo il Chelsea trova il gol per accorciare ma l'arbitra vede un fallo di Buurman e annulla.

Nella ripresa il Chelsea spinge alla ricerca della rete e la trova dopo poco più di un ora con un grandissimo gol di James dalla distanza, ma la gioia dura dieci minuti: il tempo che Russo riporti a due le lunghezze di vantaggio delle Gunners. Nel finale altro gol annullato al Chelsea per un fallo di Buchanan su Borbe poco prima del fischio finale.

Quarti di finale

Andata

Martedì 24 marzo

Wolfsburg – Lione 1-0

14' Beerensteyn

Arsenal – Chelsea 3-1

23' Blackstenius (A), 32' Kelly (A), 65' James (C), 75' Russo (A)

Mercoledì 25 marzo

Real Madrid - Barcellona (18:45)

Manchester United - Bayern Monaco (21:00)

Ritorno

Mercoledì 1 aprile

Bayern Monaco - Manchester United (18:45)

Chelsea - Arsenal (21:00)

Giovedì 2 aprile

Barcellona - Real Madrid (18:45)

Lione - Wolfsburg (21:00)