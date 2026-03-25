TMW L'Italia lascia Coverciano, oggi parla Retegui col CT. I dubbi e le ultime sugli azzurri

Giornata di vigilia per la Nazionale di Gennaro Gattuso domani attesa dalla semifinale play-off contro l'Irlanda del Nord. Alle 11.30 l'Italia decollerà da Firenze per raggiungere Bergamo dove domani si disputerà il match contro la nazionale britannica. Quest'oggi alle 16.30 la conferenza stampa di Gennaro Gattuso insieme a Mateo Retegui, poi un'ora più tardi la rifinitura che scioglierà i dubbi in merito alla formazione da schierare dal primo minuto.

Ieri hanno svolto lavoro differenziato Bastoni, Tonali, Politano e Scamacca, mentre Mancini è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Il grande dubbio è legato all'impiego del centrale dell'Inter, fermo dallo scorso 8 febbraio dopo lo scontro nel derby con Rabiot. Il calciatore classe '99 ha un problema alla tibia e da domenica mattina è a Coverciano per provare a risolverlo insieme allo staff medico della Nazionale. Non è ancora escluso il suo impiego, ma il fatto che da più di due settimane non svolga un normale allenamento impone cautela. Non dovesse farcela, spazio a uno tra Gatti e Buongiorno.

Sicuramente non ci sarà Scamacca, che verrà spedito in tribuna. Mentre per Tonali e Politano permane fiducia. Il centrocampista del Newcastle ha rimediato un infortunio la scorsa settimana, una botta alla coscia sinistra che ha provocato un edema. Per l'esterno del Napoli invece il problemino è al polpaccio sinistro. Recuperato Calafiori, ieri regolarmente in gruppo.

L'Irlanda del Nord arriverà nel pomeriggio a Bergamo, in serata alle 19.45 la conferenza stampa del commissario tecnico Michael O'Neill insieme a un calciatore.

I precedenti in casa sorridono agli azzurri, sette vittorie in altrettante partite. L'ultimo confronto però, giocato a Belfast nel novembre 2021, condannò gli azzurri ai play-off nelle ultime qualificazioni Mondiali. Squadra numero 69 del Ranking FIFA, l'Irlanda del Nord è stata ripescata grazie al primo posto nel suo girone (Lega C) in Nations League.

Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni (Buongiorno/Gatti), Calafiori; Politano (Cambiaso), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.