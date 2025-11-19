Adesso decide Pulisic. Il rinnovo con il Milan è una storia infinita

Il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan era così vicino che… Ancora non è arrivato. Perché? Difficile da capire e da fotografare in modo preciso, proviamoci, però. 6 reti e 2 assist in stagione, anche con diverse assenze per questioni fisiche, lo statunitense si sta dimostrando ancora una volta un calciatore centrale negli schemi rossoneri. Prima con la gestione portoghese, Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, e adesso con Massimiliano Allegri. Nella deriva dell'ultima annata, è stato tra i pochi a galleggiare sopra la linea del mare. In questa spicca, in una bella stagione, per numeri, qualità e capacità di adattarsi. Non più esterno destro ma seconda punta, davanti nel 3-5-2. Uno con un'intelligenza tattica di questo tipo è raro, per questo è sorprendente che il Milan ancora non abbia firmato il rinnovo.

Adesso, però, decide Pulisic

Che aspettava la chiamata in Via Aldo Rossi per mettere il nero su bianco, invece le parti hanno preso tempo, in primis il club, e ora il coltello e la penna sono nel pugno dello statunitense. Cosa accadrà? Pulisic al Milan è contento, l'ultima intervista rilasciata lo conferma e lo dimostra. "Sono ad una buona età nella mia carriera, probabilmente nel momento migliore fisicamente. Ho imparato tanto, dico sempre che spero che il mio prime sia la prossima stagione perché questo è sempre il mio obiettivo. Ma se questo è il mio prime, voglio godermelo. Ma sicuramente sento di vivere ora il mio miglior momento nel calcio", ha detto negli scorsi giorni a CBS. Quale sarà il prossimo step?

Il punto sul rinnovo

Decide Pulisic. Il Milan propone un adeguamento da 4.4 a 5.5 milioni a stagione, nonostante abbia un'opzione per rinnovare fino al 2028. L'americano da tempo fa gola a molti (una stella a stelle e strisce con proprietà statunitensi…), la sensazione è che il rinnovo si farà. Già. Ma è da tempo che così deve essere e ancora la firma non è arrivata.