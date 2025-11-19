Napoli su Atta? Lui non si fa distrarre: "Non so se sia vero, penso all'Udinese"

In vista del mercato di gennaio il Napoli sa di dover valutare un acquisto a centrocampo. Proprio lì infatti si sono fatti male recentemente, dopo Stanislav Lobotka - poi recuperato - due pezzi da novanta come Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. Il tecnico Antonio Conte deve reinventare la mediana insomma, ma nella finestra invernale è possibile che arrivi un rinforzo.

Fra i nomi segnati sulla lista del ds Manna c'è anche quello di Arthur Atta, messosi in mostra con la maglia dell'Udinese in questo inizio di stagione. Il diretto interessato però, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha fatto capire di non volersi far distrarre da queste voci: "Se ne parlo con Lucca? No. Mai. L’ho salutato un giorno che era in video chiamata con Iker Bravo. Sono molto amici" - specifica.

In merito all'interessamento dei partenopei aggiunge: "Non so se sia vero tutto questo interesse. Io cerco di dare tutto me stesso sul campo, voglio aiutare l’Udinese a stare nella parte sinistra della classifica, quello deve essere il nostro obiettivo. E poi migliorarmi, come le ho detto, sono nel posto giusto per crescere". Parola da ragazzo maturo insomma, che sa di doversi prima affermare per poi poter sognare il salto: "Quel che posso dire è che la serie A mi piace, ora la conosco, sono già qui. Ma non penso davvero a cosa dirà il futuro", aggiunge.

Cautela anche sul paragone che in diverse persona hanno fatto con l'asso del Real Madrid, Jude Bellingham: "Non è vero che sembro Bellingham, è vero che devo migliorare nell’ultimo passaggio. Nel mio ruolo,inA, ci sonodue fenomeni come Anguissa e McTominay».