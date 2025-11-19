Milan, per la difesa spunta Kristensen: l'Udinese fissa il prezzo. Thiago Silva perde quota

Ieri il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha prontamente glissato in merito alle possibilità che arrivino nuovi rinforzi dal mercato di gennaio, pur ammettendo che il club "sarà pronto" in caso di opportunità. È chiaro però che, al di là delle dichiarazioni di facciata, la dirigenza rossonera sia attenta alle possibili occasioni che da qui all'apertura della finestra invernale si potrebbero presentare.

Una di queste potrebbe essere rappresentata dal difensore dell'Udinese, Thomas Kristensen. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti l'infortunio che il giocatore sta smaltendo da settembre - a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra - non solo non frena l'interesse del Diavolo, ma potrebbe invece andare incontro ai rossoneri.

Di lui convincono le caratteristiche oltre al fatto che avesse iniziato la stagione alla grande, prima di fermarsi ai box. E d'altra parte la squadra di Kosta Runjaic dopo il suo infortunio se l'è cavata bene anche senza di lui. Motivo per il quale, scrive il quotidiano, il club friulano potrebbe essere disposto ad ascoltare offerte. Lo stop avrebbe bloccato il prezzo intorno ai 15-20 milioni di euro, un range di spesa perfetto per le esigenze rossonere. Perde quota la suggestione Thiago Silva: dovrebbe restare al Fluminense.