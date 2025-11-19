Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"
Continuano le proteste contro la decisione delle autorità di sicurezza di vietare la trasferta dei tifosi del Vicenza a Brescia per il big match di Serie C contro l’Union. Questa sera infatti la Curva Nord ha esposto uno striscione eloquente per criticare la decisione. “Senza nemici non c’è partita” è quanto si legge sullo striscione dei supporters delle Rondinelle.
Una protesta che si unisce a quella della tifoseria biancorossa che attraverso il Centro Coordinamento Clubs Biancorossi aveva fatto ricorso al TAR motivando così la decisione: “Tale decisione, condivisa e voluta assieme agli esponenti del tifo organizzato, nasce dalla volontà di tutelare la libertà di tifo e il diritto di seguire la propria squadra nel rispetto dei valori sportivi.Riteniamo che le misure adottate penalizzino ingiustamente una tifoseria corretta, rappresentando così un precedente lesivo dell’integrità e della dignità di chi vive il calcio in modo positivo. Le decisioni sulla sicurezza spesso finiscono per penalizzare la collettività, imponendo restrizioni generalizzati. In questo modo – nonostante le già numerose disposizioni in termini di sicurezza – la tutela diventa una forma di punizione collettiva che non condividiamo”.
Anche la Curva Sud aveva appoggiato la decisione del CCCB chiamando a raccolta tutti i tifosi biancorossi: “Invitiamo tutta la tifoseria a unirsi a noi e a fare fronte comune davanti a una deriva repressiva che danneggia tutti”.
