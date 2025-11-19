Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini

La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche PellegriniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 08:00Serie A
Andrea Losapio

La Roma di Gian Piero Gasperini è all'insegna dell'italianità. Vero è che sono pochi, ma quelli che ci sono rendono al meglio. In difesa con Gianluca Mancini, a centrocampo con Bryan Cristante, sulla linea dei trequartisti con Pellegrini. Poi sì, ci sono i Baldanzi e gli Stephan El Shaarawy, più Niccolò Pisilli, ottimo in Under21 e impiegato un po' meno dal Gasp.

Poteva essere preventivabile per Mancini e Cristante. Entrambi avevano già giocato con il tecnico ai tempi dell'Atalanta, quando erano stati valorizzati al meglio, per poi prendere il volo in direzione Roma. Quindi è anche normale che il club abbia intenzione di rinnovare i loro contratti, allungando fino al 30 giugno del 2029 alle stesse cifre per evitare di arrivare a dodici mesi dalla scadenza. Per entrambi potrebbe esserci una fumata bianca abbastanza rapida.

Più complicato il capitolo Lorenzo Pellegrini. Dopo che in estate era stato a un passo dall'addio - ma frenato da un ingaggio monstre da 4,5 milioni di euro più bonus da 1,5 milioni abbastanza semplici da raggiungere - il trequartista sta cambiando il corso della propria storia in giallorosso. La scadenza è al 30 giugno del 2026 e, un po' come Dybala, le trattative sono bloccate. A meno che non decida di abbassare le pretese in maniera sostanziale. Altrimenti Napoli e Inter sono sulle sue tracce.

Articoli correlati
Lorenzo Pellegrini rinnova con la Roma? Partita aperta, ma deve abbassare le pretese... Lorenzo Pellegrini rinnova con la Roma? Partita aperta, ma deve abbassare le pretese
Napoli e Inter su Pellegrini, ma lui vuole restare e spera nel rinnovo. Il merito... Napoli e Inter su Pellegrini, ma lui vuole restare e spera nel rinnovo. Il merito è di Gasp
Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata
Altre notizie Serie A
Napoli su Atta? Lui non si fa distrarre: "Non so se sia vero, penso all'Udinese" Napoli su Atta? Lui non si fa distrarre: "Non so se sia vero, penso all'Udinese"
La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini... La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini
Daniel Maldini, tante difficoltà all'Atalanta: con Palladino riuscirà a sbloccarsi?... Daniel Maldini, tante difficoltà all'Atalanta: con Palladino riuscirà a sbloccarsi?
Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat... Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino... Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero
La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
2 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
3 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
4 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
5 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.1 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.2 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.3 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.4 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.5 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Immagine top news n.6 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
Immagine top news n.7 Allegri ritrova Rabiot, dubbio Dumfries per Chivu: le ultime sul derby di Milano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini
Immagine news Serie A n.2 Daniel Maldini, tante difficoltà all'Atalanta: con Palladino riuscirà a sbloccarsi?
Immagine news Serie A n.3 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine news Serie A n.4 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine news Serie A n.5 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine news Serie A n.6 Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cajazzo fa esultare tre tifoserie
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Pontedera, altri tre punti Vitali
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alla concorrenza
Immagine news Serie C n.4 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"
Immagine news Serie C n.5 Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito
Immagine news Serie C n.6 Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
Immagine news Calcio femminile n.5 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…