Allegri ritrova Rabiot, dubbio Dumfries per Chivu: le ultime sul derby di Milano

C'è chi recupera un giocatore essenziale e chi invece deve fare i conti con un forfait più che probabile. Il derby di Milano, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Meazza, per la prima volta da quando San Siro è diventato roba dei club, si avvicina.

Il Milan sorride: dopo 44 giorni di assenza, Adrien Rabiot ha svolto l’intero allenamento odierno con il gruppo e, salvo imprevisti, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domenica sera. Rimane invece da valutare Santiago Gimenez, ancora impegnato in un lavoro personalizzato, mentre Mike Maignan ha lavorato sul campo insieme ai preparatori al rientro dalle nazionali in anticipo come Matteo Gabbia e Samuele Ricci. Tra mercoledì e giovedì il tecnico livornese riabbraccerà gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, tra cui Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi.

All’Inter, invece, la principale incertezza riguarda Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha accusato un fastidio alla caviglia sinistra che lo ha portato al rientro anticipato dalla nazionale ed è stato sottoposto a fisioterapia. Non dovrebbe trattarsi di un problema serio, ma il club valuterà con attenzione, anche alla luce degli impegni ravvicinati che attendono i nerazzurri. Cristian Chivu è orientato alla prudenza: in alternativa, Carlos Augusto è favorito sul naturale sostituto Luis Henrique, che finora ha trovato poco spazio, mentre Darmian non dovrebbe farcela. Da escludere il recupero di Mkhitaryan. Buona notizia invece il rientro anticipato - rispetto al solito, in tempi di sosta - di Lautaro Martinez, tornato alla Pinetina dopo l’unico impegno dell’Argentina nella sosta. Mercoledì è previsto l’arrivo della maggior parte dei nazionali nerazzurri, mentre per Manuel Akanji si dovrà aspettare giovedì.