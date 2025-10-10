Inter, Bisseck dopo il test con l'Atletico: "Non era facile, non abbiamo giocato così tanto"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di BeIN Sports dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid nell'amichevole giocata in Libia. Il tedesco ha commentato così il match che lo ha visto protagonista con un gol: "Abbiamo fatto una buona partita, non era facile perché non abbiamo giocato così tanto. I giovani hanno fatto un buon lavoro. Perdere ai rigori è stata questione di sfortuna, abbiamo fatto le cose per bene. La cosa più bella però è stata questo stadio, questi tifosi sono grandissimi; è stato bello giocare qui".

TABELLINO DI ATLETICO MADRID-INTER 5-3 D.C.R.

Marcatori: 35' Carlos Martin (A), 59' Bisseck (I)

Rigori: Griezmann (A) gol; Venturini (I) gol; Koke (A) traversa; Lavelli (I) gol; Ruggeri (A) gol; Luis Henrique (I) parato; O. Janneh (A) gol; Acerbi (I) parato, Lenglet (A) gol.

Atletico Madrid (5-3-2): 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez (46' 43 C. Giménez), 15 Lenglet, 3 Ruggeri, 21 Javi Galán (71' 26 Kostis; 85' 40 Puric); 4 Gallagher, 6 Koke, 11 Almada (46' 59 J. Barrios); 7 Griezmann, 12 Carlos Martin (71' 42 Javi Serrano)

A disposizione: 33 M. De Luis, 38 O. Janneh, 39 Rajado, 46 Castillo, 65 Darío Frey, 66 Alegre

Allenatore: Diego Simeone

Inter (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios (80' 50 Cinquegrano); 36 Darmian, 17 Diouf (90' 48 Zarate), 45 Bovo (53' 51 Kaczmarski), 22 Mkhitaryan (80' 52 Venturini), 11 Luis Henrique; 14 Bonny (71' 55 Agbonifo), 47 Spinaccè (80' 53 Lavelli).

A disposizione: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 49 Maye, 54 Marello.

Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Ruggeri (A)