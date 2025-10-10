Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra
Si chiudono i primi tempi dei due anticipi della nona giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone B. Ad Arezzo i padroni di casa sono in vantaggio sul Gubbio grazie al calcio di rigore trasformato da Cianci al 4'. Carpi che, invece, è sul doppio vantaggio a Sestri Levante contro il Bra con le reti di Panelli e Cortesi. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:
SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Giana Erminio-Novara
Ore 17:30 - Vicenza-Virtus Verona
Ore 17:30- Pergolettese-Alcione Milano
Domenica 12 ottobre
Ore 14:30 - Cittadella-Triestina
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco
Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia
Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate
Classifica - Vicenza 22, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 15, Alcione Milano 14, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Novara 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
In corso
Arezzo-Gubbio 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
6' Panelli, 41' Cortesi
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Perugia-Rimini
Ore 17:30 - Forlì-Ternana
Ore 17:30 - Giudonia Montecelio-Pianese
Ore 17:30 - Pineto-Livorno
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli
Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso
GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Foggia-Crotone
Ore 14:30 - Giugliano-Catania
Ore 14:30 - Picerno-Casertana
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana
Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Cavese-Trapani
Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23
Ore 14:30 - Potenza-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento
Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura
Classifica - Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti