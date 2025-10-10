Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"

Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 22:19Serie C
Luca Bargellini

Alla vigilia del match in casa del Giugliano, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie C, Domenico Toscano, tecnico del Catani, ha analizzato le insidie della sfida in terra campana (fonte TuttoCalcioCatania:

“A Cerignola abbiamo ottenuto un punto forse non meritato, ma ricordo anche i 2 punti persi a Trapani. Contro il Siracusa, invece, ho visto una squadra in crescita sul piano dell’atteggiamento, della voglia di portare a casa la vittoria, di vincere il derby e regalarlo ai tifosi. La partita di sabato ha un peso specifico elevato, perchè i campionati sono fatti di momenti. Questo è un momento in cui devi passare attraverso la gara di Giugliano, campo difficile e ostico, avversario che in casa ha sempre messo in difficoltà le avversarie. I ragazzi lo sanno, dobbiamo arrivare pronti ad affrontare i tigrotti in un momento particolare del campionato. Con il giusto atteggiamento. Se schiereremo un altro attaccante là davanti con caratteristiche diverse accanto alla punta centrale non farà quello la differenza ma l’approccio, la percezione del peso specifico della partita. Chiaramente cambia l’occupazione degli spazi se giochi con un attaccante che ha più caratteristiche da vera punta centrale e puoi sviluppare situazioni diverse in determinate zone del campo, inoltre nel corso delle partite puoi affrontare squadre che ti inducono a rubare palla subito o meno, devi sapere leggere le gare.

Nessun contributo economico dalla Lega Pro al Catania in chiave minutaggio? Il Catania non fa minutaggio. Se i giovani sono bravi giocano, com’è successo con Pieraccini, l’anno scorso con Corallo e Forti. Si gioca per vincere, se i giovani non sono ancora pronti li faremo crescere.

Perchè si assiste a cali di concentrazione? Ci sono partite e partite, poi entrano in gioco tante variabili che possono portarti a non esprimere un livello alto come in altre occasioni. Vedi Cosenza, dove alla rifinitura abbiamo perso Aloi e inserito D’Ausilio che, magari, non era ancora al 100%. Durante la partita nel momento in cui potevamo pareggiare abbiamo subito gol su un piazzato dove si poteva fare meglio. Se non sei al 100% fisicamente, devi esserlo mentalmente. Questo è l’obiettivo per evitare prestazioni come quelle di Cosenza e Cerignola, anche se in quest’ultimo caso alla fine hai guadagnato un punto. La squadra ha ritrovato fiducia, consapevolezza, deve capire dove siamo forti. E’ la cosa più importante”.

Articoli correlati
Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi" Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi"
Catania, Toscano: "A Trapani per vincere. Serviranno tutte le energie mentali" Catania, Toscano: "A Trapani per vincere. Serviranno tutte le energie mentali"
Catania, Toscano rinnova fino al 2027. Ad annunciarlo è il presidente Pelligra Catania, Toscano rinnova fino al 2027. Ad annunciarlo è il presidente Pelligra
Altre notizie Serie C
Perugia, continua la crisi. Braglia: "Mi aspetto la che squadra dia delle risposte"... Perugia, continua la crisi. Braglia: "Mi aspetto la che squadra dia delle risposte"
Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi... Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi
Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"... Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"
Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia... Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia
Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok" Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"
Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra
Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa
Monopoli, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di contratto di Antony Angileri... TMWMonopoli, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di contratto di Antony Angileri
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Vieira sulla Juventus: "Lo Scudetto 2006 lo sento mio, ma in B non potevo restare"
3 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
4 Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
5 Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Ora in radio
Repliche 19:10Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.1 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.2 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.3 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.4 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.5 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.6 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.7 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rabiot a segno, tutto facile per la Francia. Islanda-Ucraina è il festival del gol della Serie A
Immagine news Serie A n.2 Italia U19, Adamson risponde a Giardino: il primo test contro la Scozia finisce 1-1
Immagine news Serie A n.3 Estonia, il ct Henn avverte l'Italia: "In questo stadio sappiamo trasformarci"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Bisseck dopo il test con l'Atletico: "Non era facile, non abbiamo giocato così tanto"
Immagine news Serie A n.5 Pisilli brilla con l'Under 21 azzurra: "Do il 100% anche con la Roma. Gasp? Nessun problema"
Immagine news Serie A n.6 Marino: "McTominay paga il cambio di modulo. Flessione? Successe anche a Maradona"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modolo: "Emozioni uniche il giorno nel quale il Venezia ha ritirato la mia maglia"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Ghion: "La vittoria col Sudtirol ci voleva. Sogno la Serie A e la Nazionale"
Immagine news Serie B n.3 Lovato: "Colpito dal progetto Empoli. Sassuolo? Ciò che ho fatto rimarrà"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Sottil guida, Inzaghi dietro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Ghedjemis vola. Gliozzi insegue
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 7ª giornata: Schiavi allunga in solitaria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?