TMW Volpati: "Il Como può diventare l'Atalanta dei prossimi anni. Nazionale? Soffro a vederla"

L'ex calciatore - tra le altre - del Como, Domenico Volpati, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW dal Festival dello Sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni sui lariani: "Il Como può diventare l'Atalanta dei prossimi anni. Da lì vincere allo scudetto però... Iniziamo a partecipare alle coppe europee e ad arrivare tra le prime quattro".

Volpati ha detto la sua anche sull'altra sua grande ex squadra, il Verona, con cui vinse lo storico scudetto del 1984-85: "È sempre qualcosa di attuale, ce ne accorgiamo tuttora quando giriamo per Verona. Abbiamo fatto qualcosa di epico, straordinario. Non parliamo però di miracolo, l'avevamo preparata e non è stata una casualità. Calcio di oggi? Sono pochi i giocatori del mio tempo che amano questo tipo di calcio, sia per il gioco sia per le dinamiche che ci sono fuori dal campo. Sono un po' dalla parte di Platini, secondo il quale il VAR ha appesantito questa disciplina sportiva".

Sulla Nazionale e il suo tortuoso cammino verso il Mondiale, Volpati ha infine aggiunto: "Sono un tifoso della Nazionale italiana, soffro a vederla. Il ct Mancini inaspettatamente ci ha portati alla conquista del campionato europeo, ma è stata un'eccezione perché gli italiani sono pochi e di talenti puri non ne abbiamo più".

