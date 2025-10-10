Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia
TUTTO mercato WEB
C'era anche tanta Inter U23 nell'amichevole disputata dalla Prima Squadra di Cristian Chivu contro l'Atletico Madrid questo pomeriggio in Libia. Tra i convocati figuravano, infatti, Venturini, Spinaccè, Cinquegrano, Agbonifo, Stante, Avitabile e Leonardo Bovo.
A far preoccupare è stato l'infortunio, fortunatamente non grave, occorso a quest'ultimo al 53° minuto dopo aver subito fallo da Gallagher.
Stando a quanto riportato da SkySport, gli accertamenti hanno evidenziato solo una leggera distorsione alla caviglia per Bovo, che dovrebbe tornare a disposizione di Vecchi già per la prossima gara di campionato di Serie C, valida per la 10ª giornata, sul campo dell'Alcione Milano.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile