Vranckx: "De Ketelaere il miglior giovane talento belga. Al Milan ho imparato molto"

Nel corso della sua intervista rilasciata ai canali ufficiali del Sassuolo, Aster Vranckx ha parlato anche della sua esperienza al Milan: "Ho imparato molto tecnicamente, perché venire in Italia la prima volta non è facile. Devi imparare la lingua. Poi gli italiani sono molto coinvolti nelle tattiche difensive, dovevo sicuramente abituarmici, ma è stata una bella esperienza. Penso che mi abbia aiutato a migliorare le mie doti difensive, ci passavamo molto tempo e sono veramente grato per questo".

Chi è un giovane belga che ammira?

"Il miglior giovane talento belga è stato De Ketelaere. Avevamo un bel rapporto anche al Milan quando giocavamo insieme. Veniva spesso a casa mia in estate per rilassarci fuori e fare qualche chiacchiere. Siamo ancora in contatto e stiamo bene".

Che ne pensa del campionato italiano?

"Conoscevo già la Serie A, mi piaceva e penso sia anche un motivo per cui sono tornato. Riguardo al Sassuolo, ho avuto un buon feeling con tutta la squadra, la qualità può fare la differenza".

Quanto è importante giocare con calciatori di livello?

"La cosa bella è che loro si adattano facilmente al modo in cui giochi e io a come giocano loro. Quindi riusciamo a trovare un buon equilibrio e non è stato difficile adattarsi a loro con il centrocampo che abbiamo".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista ad Aster Vranckx.