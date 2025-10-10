Marino: "McTominay paga il cambio di modulo. Flessione? Successe anche a Maradona"

L'ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso di 'Forza Napoli Sempre', per commentare l'avvio di stagione del Napoli: "McTominay non sta brillando? Un periodo di scarsa forma può capitare a qualsiasi giocatore. È successo anche a Maradona, quindi può capitare ad ogni giocatore terreno, considerando che Diego era ultraterreno... Diamo tempo al tempo e rivedremo lo Scott dell'anno scorso. Cosa abbia contribuito a questo calo di prestazioni è chiaro. Oltre a non essere al 100% sul piano fisico per il grosso dispendio dell'anno scorso e per il logorio di un'annata stratosferica, per me lo scozzese ha risentito del cambio modulo. Dobbiamo dire la verità, ovvero che è stato tolto dal suo ruolo ideale e ora si ritrova ad agire in un centrocampo non a tre ma quattro, con gli spazi che si sono notevolmente ridotti. Scott è un calciatore che, per sue caratteristiche, non privilegia gli spazi stretti. Insomma, è normale che non stia rendendo come prima. Detto questo, resto dell'idea che dobbiamo solo aspettare per rivedere il miglior McTominay".

Sul rilancio alla Krol di Milinkovic-Savic: "Non esageriamo... Krol l'ho visto giocare da avversario in Serie A e anche ai Mondiali con la grande Olanda. Insomma, era un'altra cosa... Di calciatori paragonabili a Krol, onestamente, ricordo solo Ronald Koeman del Barcellona. Esempi di portieri che lanciavano direttamente gli attaccanti in porta, invece, ce ne sono stati vari. Il serbo del Napoli è un ottimo portiere in assoluto ed è bravo con i piedi, dove ha un importante valore aggiunto. Ti dà un uomo in più nella costruzione da dietro: è qualcosa di irrinunciabile. Savic riesce a diventare un centrocampista aggiunto".

Su Lucca e Lang: "Lucca è un giocatore che a Napoli affinerà le sue doti fisiche e di attacco alla porta. Il ragazzo vanta un gioco aereo eccellente, a me ricorda più Iaquinta che altri. Lucca va servito dalle fasce con continui rifornimenti per il gioco aereo. Con gli infortuni dopo la sosta ci sarà spazio per le alternative, il Napoli ha dimostrato già col Genoa l’importanza di avere subentranti di livello. Sono molto curioso di vedere se Lang possa fare a Napoli quelle cose belle che gli ho visto fare in Olanda. Secondo me è il giocatore che ancora non si è espresso e quindi potrebbe essere una lieta sorpresa. Sono fiducioso, è chiaro che bisogna dargli il giusto minutaggio per dimostrare le sue qualità”.