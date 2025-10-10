Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"

Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:49Serie C
Luca Bargellini

La sfida contro la Virtus Verona non porta con sé grandi ricordi per il Vicenza e il suo tifo. Sul campo di casa dei rossoblù, nella passata stagione, sfumò nei fatti il treno per la Serie B. E oggi, alla vigilia del match contro la compagine di Luigi Fresco, la mente torna a quella sfida.

Fabio Gallo, tecnico del LaneRossi, però, nel corso della consueta conferenza stampa prepartita ha cercato di trattare la gara come se fosse come tutte le altre:

“Quale può essere l’insidia maggiore - si legge su TrivenetoGoal.it -? L’avversario, oltre a far sì che i ragazzi rimangano sempre concentrati. Quale potrebbe essere la caratteristica più importante per vincere? La solidità della squadra credo che sia importante per poter lavorare e cercare di migliorare i dettagli. Il mio obiettivo è di affrontare la partita con l’intento di ottenere il risultato, senza essere nervosi ma concentrati. Che partita ti aspetti contro la Virtus che ha già fermato Brescia e Lecco? Noi dovremo cercare di imprimere il nostro gioco e intensità, consapevoli che di là c’è una squadra che sta facendo bene. I quinti della squadra? Li ho voluti con caratteristiche offensive, avevo detto che sarebbero arrivati anche i gol dei centrocampisti e così è stato, è bello vedere in allenamento quello che ci mettono. Sarà dura mantenere la concentrazione? L’obiettivo è che tutti siano dentro al progetto, l’importante è la qualità che mettono, mi auguro di avere sempre i giocatori con mentalità vincente. I giocatori della Virtus? Ha giocatori bravi, ha sempre dimostrato di saper lavorare con i giovani, uno di questi lo abbiamo noi che è Talarico. Dobbiamo rispettare tutti. Rada e Rauti? Rada sta bene ma arriva da una settimana complicata, non è convocato. Rauti è ok. Cosa valuterai per la coppia d’attacco? Le caratteristiche degli avversari, ho tante scelte per cui vedremo. Dopo dieci partite? Mi piace la mentalità che siamo riusciti ad acquisire, l’intensità che abbiamo sempre. Abbiamo qualità e dobbiamo fare in modo che emerga”

Articoli correlati
La Top 11 del Girone A di Serie C: Gallo vince e la capolista se ne va La Top 11 del Girone A di Serie C: Gallo vince e la capolista se ne va
Vicenza primo in solitaria, ma Gallo frena: "Ora la classifica lascia il tempo che... Vicenza primo in solitaria, ma Gallo frena: "Ora la classifica lascia il tempo che trova"
Vicenza, Gallo: "Non sono sorpreso dal Lecco, lotterà per la promozione fino alla... Vicenza, Gallo: "Non sono sorpreso dal Lecco, lotterà per la promozione fino alla fine"
Altre notizie Serie C
Perugia, continua la crisi. Braglia: "Mi aspetto la che squadra dia delle risposte"... Perugia, continua la crisi. Braglia: "Mi aspetto la che squadra dia delle risposte"
Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi... Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi
Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"... Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"
Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia... Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia
Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok" Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"
Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra
Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa
Monopoli, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di contratto di Antony Angileri... TMWMonopoli, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di contratto di Antony Angileri
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Vieira sulla Juventus: "Lo Scudetto 2006 lo sento mio, ma in B non potevo restare"
3 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
4 Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
5 Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Ora in radio
Repliche 19:10Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.1 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.2 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.3 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.4 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.5 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.6 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.7 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rabiot a segno, tutto facile per la Francia. Islanda-Ucraina è il festival del gol della Serie A
Immagine news Serie A n.2 Italia U19, Adamson risponde a Giardino: il primo test contro la Scozia finisce 1-1
Immagine news Serie A n.3 Estonia, il ct Henn avverte l'Italia: "In questo stadio sappiamo trasformarci"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Bisseck dopo il test con l'Atletico: "Non era facile, non abbiamo giocato così tanto"
Immagine news Serie A n.5 Pisilli brilla con l'Under 21 azzurra: "Do il 100% anche con la Roma. Gasp? Nessun problema"
Immagine news Serie A n.6 Marino: "McTominay paga il cambio di modulo. Flessione? Successe anche a Maradona"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modolo: "Emozioni uniche il giorno nel quale il Venezia ha ritirato la mia maglia"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Ghion: "La vittoria col Sudtirol ci voleva. Sogno la Serie A e la Nazionale"
Immagine news Serie B n.3 Lovato: "Colpito dal progetto Empoli. Sassuolo? Ciò che ho fatto rimarrà"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Sottil guida, Inzaghi dietro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Ghedjemis vola. Gliozzi insegue
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 7ª giornata: Schiavi allunga in solitaria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?