Empoli, Ghion: "La vittoria col Sudtirol ci voleva. Sogno la Serie A e la Nazionale"

Andrea Ghion, centrocampista arrivato la scorsa estate all'Empoli dal Sassuolo ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione sulla sua nuova avventura in terra toscana:

"La vittoria contro il Sudtirol? Ci voleva. Era da diverse partite che cercavamo la vittoria e, purtroppo, contro la Carrarese ci era sfuggita nei minuti finali. Siamo contenti perché questi tre punti sono arrivati prima della sosta e ci permettono di lavorare con maggiore serenità. Nel primo tempo abbiamo sofferto anche con l’uomo in più. Non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto; nel secondo, invece, ci siamo svegliati, abbiamo gestito meglio la palla e alla fine siamo riusciti a ribaltarla".

Sui prossimi impegni contro Venezia e Modena, poi, spiega: “Sarà difficile, ma proveremo a ottenere il massimo in queste due gare. Prima o poi dobbiamo affrontare tutte le squadre: il campionato è livellato, bisogna essere pronti e affrontare ogni avversario con il giusto atteggiamento.”

Sul suo sogno, infine, afferma: "Mi piacerebbe giocare in Serie A con continuità e, perché no, un giorno vestire la maglia della nazionale".