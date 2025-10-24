Milan in pieno controllo sul Pisa, ma l'1-0 al 45' lascia la partita ancora aperta
Milan avanti all'intervallo sul Pisa in una partita che sta gestendo senza problemi, ma che è tutt'altro dall'essere chiusa. 1-0 per i rossoneri, fin qui basta (e avanza) la rete di Rafa Leao dopo 7'.
Come contro la Fiorentina
Il portoghese la sblocca con un gol fotocopia di quello segnato alla Fiorentina domenica scorsa: parte largo a sinistra per rientrare sul destro e calciare in porta, Semper vede all'ultimo il pallone forse ingannato dal movimento di Pavlovic.
Maignan inoperoso
I numeri spiegano bene il controllo del Diavolo, con Maignan fin qui inoperoso e con un possesso palla che dice 71-29. Rossoneri che una volta in vantaggio sembrano non voler spingere troppo, come se volessero risparmiare le energie per martedì, quando ci sarà la sfida contro l'Atalanta.
Gimenez-Leao, tandem da rivedere
Rivedibile fin qui il tandem Gimenez-Leao col messicano che tocca pochi palloni e non sembra esserci un gran dialogo in campo. Bene invece De Winter in difesa, solita certezza in cabina di regia Modric. Pisa che resiste e si fa vedere una sola volta, con Bonfanti dopo 18' con palla che finisce alta.
