TMW Perugia, col Pineto serve la svolta. Ma la società per ora conferma il duo Meluso-Braglia

Un momento sicuramente molto delicato quello che sta vivendo il Perugia, che si ritrova al penultimo posto in classifica nel Girone B di Serie C e con alle spalle la sconfitta nello scontro diretto con il Rimini, fanalino di coda della graduatoria ma con "all'attivo" 12 punti di penalizzazione e comunque sole cinque lunghezze dagli umbri. Che hanno persino optato, lo scorso 21 settembre, per il cambio in panchina, ma mister Pietro Braglia - successore dell'esonerato Vincenzo Cangelosi - non è riuscito a incidere. Come da lui stesso dichiarato nel post gara contro il Rimini.

Situazione, questa, che aveva fatto pensare anche al ritorno di Cangelosi, ma per il momento, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, non ci saranno ulteriori ribaltoni alla guida del Grifo: comunicazioni ufficiali chiaramente non ci sono, ma a ora è stata ribadita la fiducia nel tecnico e anche nel Direttore Sportivo Mauro Meluso, contestatissimo dalla piazza e comunque nei giorni scorsi a rischio. Chiaramene le situazioni potrebbe variare qualora arrivassero delle dimissioni da parte di uno dei due profili, ma di esoneri non se ne parla.

Contro il Pineto, però, serve chiaramente un'inversione di rotta, ed ecco quindi che la sfida di domenica assume un peso specifico piuttosto notevole. La spinta per far ripartire la macchina è necessaria, ma almeno fino ad allora si andrà avanti. Forse con tanti dubbi, ma avanti.