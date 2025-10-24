Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Marchetti: "Inzaghi ha fatto cose incredibili all'Inter. Nel 2020 avrebbe sicuramente vinto"

© foto di Federico De Luca
Niccolò Righi
ieri alle 21:30Serie A
Niccolò Righi

Ai microfoni ufficiali della Lazio ha parlato l'ex portiere dei biancocelesti Federico Marchetti rievocando diversi ricordi: "Ne ho tantissimi, peccato solo per il modo in cui sia finita, un po’ dietro le quinte. Però preferisco ricordare solo le cose belle, come la vittoria nel derby del 26 maggio, che rimarrà per sempre" le sue parole, poi ancora sul derby: "Il derby, quando ero a Cagliari, lo avevo visto solo da fuori. Ero curioso. La Lazio ne aveva persi cinque di fila, ricordo che già dal martedì precedente alla partita c’erano i tifosi a Formello. Reja all’epoca aveva salvato la squadra e fatto bene però nei derby non era stato fortunato. Fino a quella sera".

È stato il Marchetti del 2012/2013 il più forte?
"Sì, anche se fu la stagione in cui venni sollecitato più volte. Aiutarono anche i risultati, oltre alla vittoria della Coppa Italia partimmo bene in campionato e uscimmo dall’Europa League ai quarti di finale in modo disonesto, per colpa di un arbitraggio discutibile. Avremmo meritato di andarci noi in semifinale".

Il compagno più forte è stato Klose?
"Miro era una leggenda, un fuoriclasse in campo e fuori. Non posso non dire lui. Chi avrebbe potuto dare di più? Ce ne sono stati molti, mi dispiace per chi non citerò. Morrison prometteva numeri clamorosi però al primo posto metto Zarate. Quando tornò dal prestito all’Inter purtroppo non riuscì a confermare totalmente le magie del suo primo anno di Lazio. Come portiere invece dico Guerrieri: aveva vinto il titolo di miglior giocatore, non solo portiere, del campionato Primavera. Peccato che non sia riuscito a consacrarsi anche tra i grandi".

Quanto sei felice per Cataldi che ha ritrovato la Lazio?
"Ho visto Danilo crescere, so quanto sia legato a questi colori e anche quanto sia forte. È un vero laziale, sono molto contento per lui perché ama la Lazio ed è il suo primo tifoso".

Sui tecnici.
"Inzaghi ha fatto qualcosa di incredibile, per me non fu una sorpresa. La sua evoluzione è stata pazzesca, la sua Lazio era fortissima. Senza Covid, nel 2020 avrebbe lottato sicuramente per lo scudetto. Era un piacere vederli giocare, davano lezioni di calcio a tutti. Quello che poi ha fatto con l’Inter è sotto gli occhi di tutti".

