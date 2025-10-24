Ventola applaude Chivu: "È uno chiaro, dice ciò che pensa. Nel calcio di oggi fa la differenza"
Nel corso del suo intervento ai microfoni di Viva El Futbol, l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto da Cristian Chivu alla guida dei nerazzurri, sottolineando il clima di unità che si respira all’interno dello spogliatoio.
“L’unico allenatore che davvero mi stimava era Hector Cuper - ha raccontato Ventola -. Quando mi chiamava in causa riuscivo sempre a dare il meglio, anche se davanti a me c’erano campioni come Ronaldo. Oggi, nell’Inter, rivedo quella stessa sensazione: una squadra compatta, in cui ognuno si sente parte integrante del progetto”.
Secondo l’ex nerazzurro, il segreto del tecnico romeno sta nel suo modo diretto e sincero di comunicare con i giocatori: “Chivu parla chiaro con tutti, dice esattamente ciò che pensa. E questo, nel calcio di oggi, fa davvero la differenza”.
